Чемпіонат Казахстану, 10-й тур

Ордабаси – Жетису – 3:1

Голи: Бєсєдін, 21, Макаренко, 32, Джахшибаєв, 35 – Усєнов, 26

Чинний чемпіон приймав прямого конкурента – Жетису, який навіть мав на одне очко більше. Перший тайм виявився бенефісом українців.

Артем Бєсєдін відкрив рахунок, "прошивши" воротаря ударом з напівкола. Для форварда Ордабаси це другий гол у 6 матчах чемпіонату.

Жетису відігрався, але перевагу господарям швидко повернув інший українець. Євген Макаренко майстерно замкнув подачу партнера з кутового. Для хавбека це перший гол у 8 матчах чемпіонату, хоча раніше він встиг забити в Кубку.

Джахшибаєв закріпив перевагу Ордабаси перед перервою. У другій половині голів не було, тому "синьо-білі" святкували перемогу. Вона дозволила вийти на вершину таблиці, проте упродовж туру низка конкурентів ще можуть посунути команду українців.

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