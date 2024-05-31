Найкращим українцем в АПЛ став Ілля Забарний, який забетонував за собою місце в стартовому складі. Захисник Борнмута зарекомендував себе, наблизивши трансфер до справжнього топ-клубу. Друге місце в рейтингу дісталось Віталію Миколенку, який провів досить сильний сезон за Евертон, хоча "іриски" весь час боролись за виживання.

Бронзу в рейтингу віддамо Михайлу Мудрику, який провів досить нерівний сезон 2023/24, але наприкінці кампанії українець регулярно отримував ігровий час. Щоправда, вінгеру довелось пережити чимало перестановок, зокрема, Почеттіно ставив українця на позицію "десятки".

На четвертій позиції опинився Олександр Зінченко, який пропустив чималий період після відновлення від травми, а в другій половині сезону взагалі перестав потрапляти до стартового складу. Попри це, Сашка сватають до Баварії, яку очолив його давній знайомий по Ман Сіті – Венсан Компані. Замикає п'ятірку українців Єгор Ярмолюк, який час від часу виходив у складі Брентфорда, хоча показував себе з найкращого боку в обмежений ігровий час. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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