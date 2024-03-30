Манчестер Юнайтед и Брентфорд сыграют свой поединок 30-го тура АПЛ сегодня, 30 марта 2024 года, а Егор Ярмолюк оказался в стартовом составе на матч с "красными дьяволами".

Егор Ярмолюк впервые со 2 декабря 2023 года вышел в стартовом составе Брентфорда на поединок АПЛ. Украинец сыграет с первых минут против Манчестер Юнайтед, поединок начнется в 22:00. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO (при наличии подписки).

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Стартовый состав Брентфорда: Флеккен – Расмуссен, Занка, Айер, Коллинз, Льюис-Поттер – Ярмолюк, Йенсен, Янельт – Тоуни, Висса.

Стартовый состав Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Далот – Мактоминай, Майну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хёйлунд.