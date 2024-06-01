Новим спонсором Борусії Д стане компанія Rheinmetall, яка спеціалізується на виготовленні зброї. Такий крок обурив багатьох, адже Rheinmetall останнім часом постачає боєприпаси Ізраїлю для військових операцій у секторі Газа.

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Контракт із компанією підписаний до 2027 року, що зробить Борусію Д першим німецьким клубом зі спонсором із збройової промисловості. Таке рішення рішуче засудив і легендарний Гарі Лінекер, який заявив, що через це вперше вболіватиме за Реал у фіналі Ліги чемпіонів.

До слова, фінальний поєдинок ЛЧ 2023/24 Борусія Д – Реал відбудеться на Вемблі вже сьогодні, 1 червня, початок о 22:00.

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