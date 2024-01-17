Брентфорд офіційно заявив про оренду Серхіо Регілона. Згідно з офіційним сайтом "бджіл", іспанець захищатиме червоно-білі кольори до кінця цього сезону. Він ще не визначився з ігровим номером у новому для себе клубі.

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"Серхіо ідеально нам підходить: у нього значний досвід виступів в АПЛ і він повністю відповідає характеристикам, які ми хочемо бачити. Він націлений на атаку, відмінно подає з флангу і у нього дуже сильна ліва нога", – зазначив наставник Брентфорда Томас Франк.

Нагадаємо, що першу частину цього сезону Регілон провів на правах оренди у складі Манчестер Юнайтед. Раніше він захищав кольори Реала, Севільї та Атлетіко. У складі "бланкос" Регілон вигравав клубний ЧС-2018, а в складі Севільї - Лігу Європи-2020.