Добігла кінця дискваліфікація Айвена Тоуні – третій найкращий бомбардир АПЛ минулого сезону відтепер зможе допомогти Брентфорду у поточній кампанії. Гравець дотепно повідомив про це у соцмережах, виклавши GIF-ку із підписом "Вільний".

Тренер клубу АПЛ розробив особливий план для дискваліфікованого форварда збірної Англії – він не зможе грати 16 тижнів

Нагадаємо, Тоуні був відсторонений від футболу на 8 місяців за протиправні ставки. Окрім відсторонення, Тоуні оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів і попередили про неприпустимість подальших порушень Правил ставок FA. Ще у листопаді 2022 року Тоуні висунули звинувачення в 232 ймовірних порушеннях правил ставок у період лютий 2017-го – січень 2021-го.

Пізніше до цих звинувачень додалося ще 30 ймовірних порушень. Професіональним футболістам заборонено робити ставки як від свого імені, так і за допомогою посередника. Нападник визнав провину, але від тривалої дискваліфікації його це не вберегло.

До слова, у сезоні 2022/23 Тоуні забив 20 голів у Прем'єр-лізі. Це третій показник елітного дивізіону Англії – більше забитих м'ячів мали лише Харрі Кейн (30) та Ерлінг Холанд (36).

Кубок Англії: Ярмолюк драматично вилетів, сенсаційне фіаско Вест Хема, МЮ отримав суперника