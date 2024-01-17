Брентфорд официально заявил об аренде Серхио Регилона. Согласно официальному сайту "пчёл", испанец будет защищать красно-белые цвета до конца этого сезона. Он ещё не определился с игровым номером в новом для себя клубе.

Звездный форвард АПЛ отбыл 8-месячную дисквалификацию – забавная реакция игрока

"Серхио идеально нам подходит: у него значительный опыт выступлений в АПЛ и он полностью соответствует характеристикам, которые мы хотим видеть. Он нацелен на атаку, отлично подаёт с фланга и у него очень сильная левая нога", – отметил наставник Брентфорда Томас Франк.

Напомним, что первую часть этого сезона Регилон провёл на правах аренды в составе Манчестер Юнайтед. Ранее он защищал цвета Реала, Севильи и Атлетико. В составе "бланкос" Регилон выигрывал клубный ЧМ-2018, а в составе Севильи - Лигу Европы-2020.