В рамках 20-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Егор Ярмолюк снова вышел на замену в АПЛ / скриншот из трансляции Setanta Sports

Чемпионат Англии 2023/24, 20-й тур

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Голы: Родри, 14, Альварес, 61

Астон Вилла – Бёрнли – 3:2

Голы: Бэйли, 28, Диаби, 42, Дуглас Луис, 89 (пен) – Амдуни, 30, Фостер, 72

Удаление: Берге, 56 (Бёрнли)

Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1

Голы: Олисе, 14, 58, Эзе, 39 – Льюис-Поттер, 2

Вулверхэмптон эффектно сокрушил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол

Манчестер Сити дома спокойно разобрался с Шеффилдом – 2:0. Голы забивали Родри и Альварес, а их ассистентом выступил Фоден. Благодаря этому успеху "горожане" набрали 40 очков и обошли Арсенал (по разнице голов), поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. До первой (то есть до Ливерпуля) не хватает всего двух зачетных баллов.

Астон Вилла с огромным трудом одолела Бёрнли, хотя соперник почти весь второй тайм провел в меньшинстве. До 88-й минуты на табло светились "2:2", однако бирмингемцам удалось заработать пенальти. Дуглас Луис его реализовал. Таким образом, команда прервала 2-матчевую безвыигрышную серию, набрала 42 очка и сравнялась с Ливерпулем (мерсисайдцы выше благодаря лучшей разнице голов).

Олли Уоткинс может быть доволен собой в этой встрече. Нападающий "вилланов" отдал две голевые передачи, вырвавшись в лидеры ассистентской гонки в чемпионате Англии. У него уже 8 ассистов.

В параллельной встрече Брентфорд потерпел очередную неудачу, проиграв в пятом туре подряд. Теперь обидчиком стал Кристал Пэлас, который после пропущенного на 2-й минуте гола забил "пчелам" аж трижды. Егор Ярмолюк вышел на поле уже при счете 3:1, на 80-й минуте – это его 13-е подряд появление на поле в этом сезоне АПЛ.

К сожалению, Ярмолюк за 15 минут сделал совсем мало. Только 10 касаний, 7 передач (6 касаний), 3 потери, 2 проигрышных единоборства из 2-х.

Челси пережил ад против Лутона в матче АПЛ – Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбэк