Ярмолюк не спас Брентфорд от 5-го поражения подряд, Манчестер Сити обошёл Арсенал, Астон Вилла догнала Ливерпуль
В рамках 20-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2023/24, 20-й тур
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Родри, 14, Альварес, 61
Астон Вилла – Бёрнли – 3:2
Голы: Бэйли, 28, Диаби, 42, Дуглас Луис, 89 (пен) – Амдуни, 30, Фостер, 72
Удаление: Берге, 56 (Бёрнли)
Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1
Голы: Олисе, 14, 58, Эзе, 39 – Льюис-Поттер, 2
Вулверхэмптон эффектно сокрушил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол
Манчестер Сити дома спокойно разобрался с Шеффилдом – 2:0. Голы забивали Родри и Альварес, а их ассистентом выступил Фоден. Благодаря этому успеху "горожане" набрали 40 очков и обошли Арсенал (по разнице голов), поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. До первой (то есть до Ливерпуля) не хватает всего двух зачетных баллов.
Астон Вилла с огромным трудом одолела Бёрнли, хотя соперник почти весь второй тайм провел в меньшинстве. До 88-й минуты на табло светились "2:2", однако бирмингемцам удалось заработать пенальти. Дуглас Луис его реализовал. Таким образом, команда прервала 2-матчевую безвыигрышную серию, набрала 42 очка и сравнялась с Ливерпулем (мерсисайдцы выше благодаря лучшей разнице голов).
Олли Уоткинс может быть доволен собой в этой встрече. Нападающий "вилланов" отдал две голевые передачи, вырвавшись в лидеры ассистентской гонки в чемпионате Англии. У него уже 8 ассистов.
В параллельной встрече Брентфорд потерпел очередную неудачу, проиграв в пятом туре подряд. Теперь обидчиком стал Кристал Пэлас, который после пропущенного на 2-й минуте гола забил "пчелам" аж трижды. Егор Ярмолюк вышел на поле уже при счете 3:1, на 80-й минуте – это его 13-е подряд появление на поле в этом сезоне АПЛ.
К сожалению, Ярмолюк за 15 минут сделал совсем мало. Только 10 касаний, 7 передач (6 касаний), 3 потери, 2 проигрышных единоборства из 2-х.
Челси пережил ад против Лутона в матче АПЛ – Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбэк