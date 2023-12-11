Фанати Евертона просто обожнюють Віталія Миколенка, який став одним з героїв перемоги над Челсі. Михайло Мудрик був активним, але нічим не зарадив лондонцям. Маурісіо Почеттіно вже залякує підопічних трансферним ринком.

Олександр Зінченко з Арсеналом поступився "грозі авторитетів" – Астон Віллі. Не обійшлося без суддівських скандалів. Борнмут Іллі Забарного вперше переміг на Олд Траффорд, та ще й з розгромним рахунком. Вихованця Динамо сватають на серйозне підвищення. Брентфорд Єгора Ярмолюка створив сенсацію, але зі знаком "мінус". Про все це детально у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

"Рівень Роберто Карлоса". Миколенко порвав всіх критиків – причина прогресу, тонни вибачень, меми з конкурентами Мудрика