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Ярмоленку знадобиться більше часу на відновлення після травми – українець повинен повернутися до лондонського дербі

12:13 905 Читать на русском
Ярмоленку знадобиться більше часу на відновлення після травми – українець повинен повернутися до лондонського дербі
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко все ще не може допомогти своїй команді на футбольному полі.

Гравець збірної України продовжує відновлюватися після пошкодження м'яза стегна. Востаннє він виходив на поле 14 грудня минулого року у матчі проти Саутгемптона (1:0).

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За інформацією Football.London, очікувати на повернення до гри за Вест Хем Андрія Ярмоленка раніше 29 лютого не варто. Хоча 21 січня головний тренер "молотів" Девід Мойєс повідомив, що гравець пробуде поза грою ще три тижні. Тобто мав би повністю відновитися до 10 лютого.

Якщо прогнози видання справдяться, то Ярмоленко матиме шанс знову зіграти в АПЛ в лондонському дербі проти Арсенала, яке відбудеться 7 березня.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "молотів" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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Англія Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном
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