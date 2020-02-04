Ярмоленко понадобится больше времени на восстановление после травмы – украинец должен вернуться к лондонскому дерби

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще не может помочь своей команде на футбольном поле.

Игрок сборной Украины продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра. Последний раз он выходил на поле 14 декабря прошлого года в матче против Саутгемптона (1:0).

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По информации Football.London, ожидать возвращения к игре за Вест Хэм Андрея Ярмоленко ранее 29 февраля не стоит. Хотя 21 января главный тренер "молотов" Дэвид Мойес сообщил, что игрок пробудет вне игры еще три недели. То есть должен полностью восстановиться до 10 февраля.

Если прогнозы издания оправдаются, то Ярмоленко будет иметь шанс снова сыграть в АПЛ в лондонском дерби против Арсенала, которое состоится 7 марта.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за "молотов" 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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