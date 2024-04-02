Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко перед грою проти Ворскли зустрівся з колишнім одноклубником – Артемом Мілевським.

Ярмоленко в неділю, 31-го березня, нарешті повернувся на поле після важкої травми у грі проти Ворскли.

Ярмоленко обійшов Мораєса у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ – до топ-4 залишився один гол

Ще перед грою Андрій зустрівся з зірковим екс-партнером по Динамо – Артемом Мілевським. На відео Артем каже: "Йди ж до татка", а Ярмоленко, сміючись, відповів: "Зустрівся з легендою".

Додамо, що Андрій вийшов на заміну та встиг навіть забити у ворота Ворскли. Мілевський же завершив ігрову кар'єру у серпні 2021 року.

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції