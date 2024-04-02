Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко перед игрой против Ворсклы встретился с бывшим одноклубником - Артемом Милевским.

Ярмоленко в воскресенье, 31-го марта, наконец-то вернулся на поле после тяжелой травмы в игре против Ворсклы.

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Еще перед игрой Андрей встретился со звездным экс-партнером по Динамо – Артемом Милевским. На видео Артем говорит: "Иди же к папочке", а Ярмоленко, смеясь, ответил: "Встретился с легендой".

Добавим, что Андрей вышел на замену и успел даже забить в ворота Ворсклы. Милевский же завершил игровую карьеру в августе 2021 года.

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