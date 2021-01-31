Авторитетний портал Sportrac, який спеціалізується на трансферних та зарплатних показниках, оновив рейтинг найбільш оплачуваних гравців АПЛ.

Мойєс розхвалив Ярмоленка та оцінив трансфер Лінгарда

Список очолює Гарет Бейл, який отримує 35,24 млн євро на рік від Тоттенхема та Реала (клуби виплачують її порівну). Ярмоленко ж закріпився у середині рейтингу із зарплатнею у 6,75 млн євро, яка є найвищою у Вест Хемі після відходу Аллє до Аякса.

До слова, Андрій провів 17 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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