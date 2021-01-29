Легендарне протистояння Арсенала та Манчестер Юнайтед у Лондоні, Лейпцизька битва амбіцій Бундесліги, спроба реваншу в Бергамо для Лаціо, дуель Вест Хема та Ліверпуля і нове випробування басками для Барселони в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Арсенал – Манчестер Юнайтед

30 січня, 19:30. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне протистояння АПЛ заграло новими барвами в сезоні 2020/21. Після провального старту кампанії обидва колективи зуміли виправити своє становище до екватора чемпіонату. Особливо вдався ренесанс Манчестер Юнайтед. Манкуніанці змусили забути про ганебні 1:6 від Тоттенхема у жовтні та нині опинилися серед серйозних претендентів на титул. Несподівана поразка від Шеффілд Юнайтед (1:2) посеред тижня може мати позитивний ефект для "червоних дияволів". Їм знову треба доводити спроможність битися за нагороди. З Арсеналом ще й додаткова мотивація – "канонірам" МЮ восени програв у пік кризи лондонців.

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Команда Артети має свою серію успіху. Арсенал не знає гіркоти поразок від середини грудня, набравши 16 очок за шість матчів. Потенційна перемога над Юнайтед змусить сприймати "канонірів" ще одним претендентом на місце в топ-4 за підсумками сезону. Натомість поразка відкине лондонців фактично до посередніх позицій початку зими. Арсенал продовжує всотувати ідеї Артети, але ще не відпрацював їх до автоматизму. Це робить "канонірів" вразливим перед кожним більш-менш організованим суперником. МЮ часів Сульшера – якраз із таких, тому манкуніанці виглядають фаворитом протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

РБ Лейпциг – Байєр

30 січня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На саксонській землі зійдуться головні претенденти на срібло Бундесліги. Ще місяць тому і РБ Лейпциг, і Байєр виглядали кандидатами в конкуренти "вічному" чемпіону Баварії, але тепер змушені збавити апетити. Різдвяно-новорічна пауза зіграла з обома командами злий жарт. "Бики" двічі програли та зіграли внічию із Вольфсбургом, а Леверкузен взагалі примудрився тричі програти та поділив очки з Вердером. Нині Лейпциг відстає від Баварії на 7 очок, Байєр – на 10 пунктів.

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Перемога у вечір суботи потрібна і Нагельсманну, і Босу. Поразка чи нічия у битві на Ред Булл Арені розвіє останні ілюзії щодо боротьби за "Салатницю" цьогоріч. Однозначно визначити фаворита дуелі надскладно. Букмекери свято вірять в успіх Лейпцига, але "бики" програли перестрілку аутсайдеру Майнцу (2:3) і поступилися кризовій Борусії Д. Натомість Байєр, хоч і програв Франкфурту, Уніону та Вольфсбургу, та впорався із тими ж дортмундцями. Проти Леверкузена – переповнений лазарет із низкою провідних гравців.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – Лаціо

31 січня, 16:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Претенденти на топ-4 Серії А зіграють другий за 4 дні очний поєдинок. Аталанта вже оформила кубкову перемогу над Лаціо (3:2) в рясному на голи двобої в середу. Суперники зіграли напіврезервними складами та зекономили сили на більш відповідальний матч чемпіонату. Провідні першості Європи впритул підійшли до вододілу, за яким кожна поразка може стати ключовою для кінця мрій про високі місця. Аталанта в сезоні 2020/21 не розгубила клас, але періодично підгальмовує. Ось і в січні "Богиня" необов'язково втратила очки з Дженоа й Удінезе та замість 3-го місця змушена вдовольнятися п'ятим.

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У Лаціо з графіком набору очок теж були чималі проблеми. Проте, після поразки Мілану в грудні (2:3) "орли" набрали 16 очок за 6 матчів і впритул підібралися до зони Ліги чемпіонів. Успіх в Бергамо неабияк покращить позиції римлян, які повинні набирати максимум до повернення єврокубків. Окрім того, після вильоту з Кубка Італії Лаціо повинен зосередитися на чемпіонаті, аби зіграти в Європі й у наступному сезоні. Мілінковіч-Савіч та Іммобіле відпочили посеред тижня, Луліч повернувся після травми – навряд Індзагі-молодший міг бажати протистояння з Аталантою в інший відрізок кампанії.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вест Хем – Ліверпуль

31 січня, 18:30. Лондон, Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Команда Андрія Ярмоленка проти чинного чемпіона Англії в боротьбі за повернення до топ-4. Вест Хем наразі виглядає головним відкриттям сезону в АПЛ. "Молотки" за 20 турів примудрилися набрати 35 очок, що лише на чотири пункти менше за показник усієї кампанії 2019/20. Мойєс і компанія зробили ставку на матчі з командами свого рівня і мають лише дві поразки в останніх 10-ти матчах чемпіонату. Більше того, лондонці здобули чотири перемоги поспіль і цього тижня на дві доби навість застрибнули до зони ЛЧ. Та з грандами поки не клеїться – ВХЮ переміг лише Лестер, а з Ман Сіті та Тоттенхемом втримав нічиї.

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Щоправда, нинішній Ліверпуль не виглядає машиною минулорічного зразка. Мерсисайдці щойно в четвер перервали 5-матчеву серію без перемог, під час якої програли середнякам Саутгемптону та Бернлі, а з аутсайдерами Вест Бромвічем і Ньюкаслом розіграли нічиї. Лазарет "червоних" упродовж сезону не порожніє, лідери помітно здали, а Клопп взявся руйнувати свою репутацію постійним ниттям про "зовнішнє втручання" у поступ Ліверпуля. Через специфічний стиль Тоттенхема, який мерсисайдці здолали в 20-му турі, важко підтвердити кінець кризи "червоних". А от матч проти Вест Хема буде надважливим для оцінки подальших чемпіонських перспектив Ліверпуля.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Атлетік

31 січня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Нова сторінка каталонсько-баскського протистояння буде написана в Барселоні. Атлетік завітає на Камп Ноу в доброму гуморі. Два тижні тому Більбао переграв "блаугранас" у фіналі Суперкубка Іспанії, далі пройшов два раунди Копа дель Рей, а в чемпіонаті знищив Хетафе (5:1). Вдала серія "левів" співпала в часі з призначення Марселіно на посаду ентренадора. Астурієць настільки встиг засумувати за Грою, що витратив "аж" три матчі для здобуття трофею. Оптимістичний заспів баски спробують перенести і на чемпіонат, де Атлетік поки йде 9-м.

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Щоправда, Барселона в Прімері виглядає доволі впевнено. Підопічні Кумана після провального старту зуміли піднятися на 3-тє місце та зазнали лише однієї поразки в останніх 10-ти турах. Битва з Атлетіком у Суперкубку Іспанії завершилася трагічно, але каталонці мають статус фаворита і на недільний матч. Барса спробує довести випадковість невдачі в попередньому протистоянні, а Ліонель Мессі має свій персональний виклик – реабілітуватися за необдумане вилучення після брудного фолу проти Вільялібре.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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