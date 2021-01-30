"Перехід Лінгарда дасть нам більше варіантів в атаці – він може зіграти на будь-який позиції попереду, а також у півзахисті.

Лінгард пояснив вибір на користь Вест Хема

Ми побачили, як Андрій Ярмоленко вийшов і добре проявив себе в ролі центрфорварда. Я не хочу підписувати когось заради самого трансферу. Ми зробили пропозиції одному-двом гравців, яких хотіли б бачити в команді. Та нині все, що ми робимо – фокусування на недільному матчі та досягненні в ньому результату", – цитує Мойєса офіційний сайт "молотків".

Відзначимо, що 31 січня Вест Хем прийме Ліверпуль у рамках 21-го туру АПЛ. Наразі команди знаходяться поруч у турнірній таблиці: мерсисайдці йдуть 4-ми (37 очок), а лондонці посідають 5-те місце (35 пунктів).

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