Авторитетный портал Sportrac, который специализируется на трансферных и зарплатных показателях, обновил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

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Список возглавляет Гарет Бэйл, получает 35,24 млн евро в год от Тоттенхэма и Реала (клубы выплачивают ее поровну). Ярмоленко же закрепился в середине рейтинга с зарплатой в 6,75 млн евро, которая является самой высокой в Вест Хэме после ухода Алле в Аякс.

К слову, Андрей провел 17 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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