"У нас є шанс запросити Ярмоленка. Ми розглядаємо гравців на конкретні позиції. Зараз у нашому складі вже є 4 легіонери, залишилося одне вакантне місце. Клуб намагається дуже обережно працювати на трансферному ринку. З вінгером у нас є питання. Був орендований гравець, аргентинець, а зараз ведуться переговори щодо його збереження. Якщо не вдасться, то будемо мати ще одне місце для іноземця.

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Звичайно, я б із задоволенням попрацював із Андрієм. Впевнений, гравець його рівня може отримати багато пропозицій не тільки з Еміратів. Він може грати у Європі. Попереду ще є трохи часу. Для нього важливо знайти собі оптимальний варіант і починати готуватися до сезону, бо сидіти без клубу і чекати пропозицій – це завжди непросто.

Але це вже вирішувати Андрію. Впевнений, він ще готовий грати на найвищому рівні 3-4 роки, попри вік. Йому треба вибрати правильну команду. Андрій – амбітний хлопець. Він хоче боротися за чемпіонство та вигравати у кожному матчі. Якщо ця пропозиція від команди, яка ставить завдання просто залишитися у Прем'єр-лізі, то, як на мене, це не пропозиція для Андрія Ярмоленка. Він все життя грав за команди, які борються за чемпіонство і намагаються виграти кожен матч. Але, знову ж таки, вирішувати йому", – резюмував Ребров у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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