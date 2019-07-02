"Дружина не пробачила": драматична історія зірваного трансферу Ярмоленка в АПЛ на фоні війни з Росією і сорому Суркіса

Андрій Ярмоленко став одним з багатьох зіркових гравців, яких ледь не підписав Сток Сіті. Як це було з перших уст, розповідає StokeonTrentLive.

Ярмоленко міг перейти не лише в ПСЖ чи Барселону. Сток Сіті був близький до підписання не лише гравця збірної України. Пітер Крауч, Лоїк Ремі, Карел Поборскі, Девід Платт, Стів Сідвел, Демба Ба, Марцін Жевлаков – футболісти, які відзначились вагомим слідом як мінімум у своїх країнах, але залишили лише розчарування для фанатів Стока. Однак, мабуть, найгостріший сюжет мала історія великої спроби підписання українця в лави "гончарів".

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Літо 2015-го. Це був би один з найзухваліших трансферів в історії Сток Сіті. І для цього потрібно було вирушити в напрямку зони бойових дій, щоб опинитися за волосинку від здійснення завдання. У 2015-му Сток йшов за гарячими слідами вінгера Динамо Київ і збірної України Андрія Ярмоленка. Врешті-решт вони змогли переконати перебратися в англійську Прем'єр-лігу гравця, але не його клуб, хоча "гончарі" й погодилися виплатити суму відступних на рівні 15 мільйонів фунтів.

Агент Гарі Меллор пояснив декілька років потому: "Ярмоленко з якоїсь причини звернувся до нас (компанія Beswicks, – прим. "Футбол 24") і ми зіткнулися з досить великою конкуренцією, включаючи агента Поля Погба (Міно Райола) та кількох інших. Чуваки з Хенлі, які вирушають до Києва і намагаються отримати мандат від Ярмоленка – це було щось таке інше.

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Однак ми бачили, які він грає за Україну проти США. Ярмоленко виглядав так, ніби у нього є все – феноменальний футболіст. Кожен його бачив, але коли ви дивитесь на нього наживо, він виглядає особливим. Уперше, коли я вирушив на перегляд, Україна була у стані справжньої війни з Росією. Саме в той час збили Боїнг, і я сидів на борту порожнього літака British Airways у напрямку з Хітроу до Києва.

Фактично щойно я закрив угоду про оренду Джека Батленда у Лідс перед тим, як приїхати в аеропорт. Почувався направду щасливим і тоді озирнувся навколо, з подивом задумавшись, чому поруч немає зовсім нікого. У той момент я подумав, що роблю велику помилку.

Мені вдалося повернутися додому, а моя дружина, напевно, так ніколи і не пробачила мене. Але я зустрівся з ним. На щастя, я сподобався йому і він передав нам повноваження. Після цього було легко сказати Стоку: "То що там з Ярмоленком?"

Правду кажучи, коли ми спочатку сіли з ним порозмовляти, його думки швидше були наближені до Манчестер Юнайтед, ніж Сток Сіті чи навіть Тоттенхема. Та ми заговорили про футбольний клуб, я пішов, була нова зустріч, розмовляли про Сток Сіті, і він почав зацікавлюватися. Сток зробив гарну пропозицію щодо нього – запропонована ціна мала запустити його трансфер.

Не вдаючись у надто велику кількість деталей, причина зриву в тому, на мій погляд, що власник Динамо подумав – продати свого найкращого гравця в Сток Сіті було б соромом на світовій арені. Якщо вони і збиралися кудись його продавати, то тільки в якийсь клуб на зразок Челсі чи Манчестер Юнайтед.

Життя в Україні дуже відрізняється від життя у Стоку. Коли Стівен Н'Зонзі покидає Сток Сіті, у нього не виникає практично жодних проблем. Однак коли ви покидаєте Україну, якщо ваша родина залишається там, це зовсім інша справа. Думаю, все не спрацювало саме з цих причин.

Тодішній головний тренер "гончарів" Марк Х'юз з жалем відзначає, що Ярмоленко був далеко не єдиним, хто так і не приміряв до себе червоно-білі кольори клубу. Ви підходите дуже близько до підписання гравців і думаєте, Боже мій, ми ж потрапили туди, за межу дозволеного. Стільки речей мають стати на свої місця, стільки людей повинні дати свою згоду, і не тільки самі гравці.

Ми перебували в одному приміщенні з дуже хорошими гравцями і думали: "Ось, він – наш". А тоді несподівано за якихось 5, 6, 10, 12 годин ситуація змінюється вкрай швидко. Угода, в якій ви так далеко зайшли, віддаляється все більше і більше від вас. Таких прикладів безліч. Було б неправильно вибрати когось одного, позаяк є багато класних гравців, до підписання яких ми були близькі, а в підсумку залишились засмученими".

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