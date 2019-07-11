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Ярмоленко поділився емоціями після відновлення від травми

10:10 273 Читать на русском
Ярмоленко поділився емоціями після відновлення від травми
Андрій Яромленко / Вест Хем

Українськи вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко подякував вболівальникам команди за підтримку під час відновлення від травми.

"Хотів би подякувати вболівальникам команди. Коли я травмувався і приходив на стадіон на домашні матчі, то фани постійно говорили, що чекають мого повернення, хочуть бачити мою гру. Це дуже приємно.

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Зараз я щасливий повернутися до роботи з командою. Насолоджуюся тренуваннями, адже я втратив 8 місяців і дуже скучив за командою", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, український вінгер отримав травму ахілла у жовтні минулого року у матчі проти Тоттенхема, через що пропустив 8 місяців. Нещодавно Ярмоленко повернувся до тренувань.

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Українці за кордоном
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