"Суркіс казав, що я можу зіграти на будь-якій позиції? Зіграти можу, але по-різному можна себе проявити.

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Щодо захисту не знаю, а щодо атаки, то ця позиція не є для мене новою. Я знаю, що там потрібно робити і як грати. Там нічого нового.

Я багато разів грав на позиції атакувального півзахисника, як і форварда чи на флангах атаки. У моєму віці зіграти на будь-якій позиції попереду – це реально", – сказав Ярмоленко у коментарі NV.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює 34-річного ветерана у 2 млн євро.

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