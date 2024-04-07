"Суркис говорил, что я могу сыграть на любой позиции? Сыграть могу, но по-разному можно себя проявить.

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Относительно защиты не знаю, а по атаке, то эта позиция не является для меня новой. Я знаю, что там нужно делать и как играть. Там ничего нового.

Я много раз играл на позиции атакующего полузащитника, как и форварда или на флангах атаки. В моем возрасте сыграть на любой позиции впереди – это реально", – сказал Ярмоленко в комментарии NV.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего ветерана в 2 млн евро.

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