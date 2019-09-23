Ярмоленко завдяки феєричному виступу проти Манчестер Юнайтед потрапив у збірну туру Fantasy АПЛ

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко неабияк потішив своєю грою у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Ярмоленко потрапив у збірну найефективніших гравців туру Fantasy АПЛ, інформує офіційний сайт ліги.

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Українець приніс 11 пунктів, опинившись у компанії хавбеків Манчестер Сіті, які цього туру розважалися у матчі з Уотфордом (8:0). Представник Вест Хема отримав два бали за 89 хвилин на полі, п'ять – за забитий м'яч, один – за "суху" гру, і три – за нагороду найкращого гравця поєдинку. Також до символічної збірної потрапив одноклубник Ярмоленка – захисник Аарон Крессвелл.

Основна мета гравців у Fantasy – зібрати максимально ефективну команду з 15 футболістів за фіксовану суму (в АПЛ вона складає умовних 100 млн фунтів, до прикладу, поточна вартість Ярмоленка – 5,9 млн).

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