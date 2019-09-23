Ярмоленко благодаря феерическому выступлению против Манчестер Юнайтед попал в сборную тура Fantasy АПЛ

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко весьма порадовал своей игрой в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

Ярмоленко попал в сборную эффективных игроков тура Fantasy АПЛ, информирует официальный сайт лиги.

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Украинец принес 11 пунктов, оказавшись в компании хавбеков Манчестер Сити, которые в этом туре развлекались в матче с Уотфордом (8:0). Представитель Вест Хэма получил два балла за 89 минут на поле, пять – за забитый мяч, один – за "сухую" игру, и три – за награду лучшего игрока поединка. Также в символическую сборную попал одноклубник Ярмоленко – защитник Аарон Крессвелл.

Основная цель игроков в Fantasy – собрать максимально эффективную команду из 15 футболистов за фиксированную сумму (в АПЛ она составляет условных 100 млн фунтов, к примеру, текущая стоимость Ярмоленко – 5,9 млн).

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