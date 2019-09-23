toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ИГРОК ГОДА ФИФА АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ярмоленко благодаря феерическому выступлению против Манчестер Юнайтед попал в сборную тура Fantasy АПЛ

18:13 81 Читати українською
Ярмоленко благодаря феерическому выступлению против Манчестер Юнайтед попал в сборную тура Fantasy АПЛ
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко весьма порадовал своей игрой в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Ярмоленко попал в сборную эффективных игроков тура Fantasy АПЛ, информирует официальный сайт лиги.

Ярмоленко безжалостный при двух условиях: украинец поразил английские СМИ, забив МЮ – интересное открытие в его игре

Украинец принес 11 пунктов, оказавшись в компании хавбеков Манчестер Сити, которые в этом туре развлекались в матче с Уотфордом (8:0). Представитель Вест Хэма получил два балла за 89 минут на поле, пять – за забитый мяч, один – за "сухую" игру, и три – за награду лучшего игрока поединка. Также в символическую сборную попал одноклубник Ярмоленко – защитник Аарон Крессвелл.

Основная цель игроков в Fantasy – собрать максимально эффективную команду из 15 футболистов за фиксированную сумму (в АПЛ она составляет условных 100 млн фунтов, к примеру, текущая стоимость Ярмоленко – 5,9 млн).

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

blog_ava
Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие
10:43
638
Теги
Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Аарон Крессвелл Аарон Крессвелл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук