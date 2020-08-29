Вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у контрольному поєдинку проти Брентфорда.

Українець вийшов у старті та забив "бджолам" уже на старті спарингу.

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Гол відбувся на 5-й хвилині. Ярмоленко отримав пас із глибини та спокійно переграв кіпера в ближньому бою. На 32-й хвилині форвард Брентфорда Маркус Форсс зрівняв рахунок.

До слова, цей поєдинок – другий для вінгера збірної України у складі "молотків" в період підготовки до нового сезону. У вівторок Ярмоленко відіграв 90 хвилин у матчі проти Іпсвіча, проте результативними діями не відзначився.

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