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Ярмоленко з Вест Хемом розгромив суперника в спарингу – українець змарнував момент, а його партнер оформив хет-трик

18:03 - Читать на русском
Ярмоленко з Вест Хемом розгромив суперника в спарингу – українець змарнував момент, а його партнер оформив хет-трик
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Вест Хем Андрія Ярмоленка впевнено розпочав літню підготовку до сезону 2020/21.

Товариський матч

Іпсвіч – Вест Хем – 1:4

Голи: Сірс, 61 – Аллє, 44, 60, 65, Соучек, 63

Девід Мойєс розділив команду на дві частини для двох паралельних спарингів проти Іпсвіча та Уікома. Андрій Ярмоленко потрапив у склад, який зустрівся з "трактористами".

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Вже на 14 хвилині українець створив момент для Аллє, але француз ударом з розвороту не влучив у площину воріт. Себастьян був значно точнішим під завісу першого тайму, коли чітко замкнув подачу Діангани з лівого флангу. Той-таки Аллє віддав розкішну передачу п'ятою на Ярмоленка у другій половині – Андрій влучив у каркас воріт.

З 60 по 65 хвилину тривало божевілля з чотирма голами. Аллє оформив хет-трик, Соучек знову продемонстрував своє вміння грати головою, а Іпсвіч відповів лише взяттям воріт від Сірса. Ярмоленко і компанія впевнено розбили представника Ліги 1, але інший склад Вест Хема був ще переконливішим – 5:1 проти Уікома.

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Теги
Англія Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Іпсвіч Іпсвіч Українці за кордоном
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