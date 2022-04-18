"Для мене Толя, коли ми грали разом, був прикладом професіоналізму, я завжди на нього рівнявся. Коли почалася війна, я стежив за всіма висловлюваннями – хто що сказав, а хто не сказав нічого.

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Для мене його мовчання було несподіванкою. Я спитав, як йому спиться ночами. Він відповів: "Не спиться так само, як і тобі". Я більше йому нічого не відповів, і він мене набрав. Я запитав його: "Чому ти мовчиш? Ти для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене нах*й, я послав його – на цьому наша розмова закінчилася.

Він просто боїться, не знає, що з ним буде, якщо він щось скаже. Розумію, що в нього дружина та діти – росіяни. Я все розумію, але багато твоїх друзів з України, і в них гинуть рідні. В тебе є гроші, ти спокійно можеш взяти сім'ю та жити у будь-якій точці світу, висловити свою позицію. Я просто не розумію, як він далі зможе із цим жити. Ніхто не зможе зрозуміти. Там твої батьки, а ти сидиш на іншому боці і звідти стріляють.

УАФ відібрала у нього усі титули? Мені не здається, що це – перебір. Я вважаю, що колишній капітан збірної України, який зіграв 144 матчі за неї, повинен був одним із перших сказати своє слово та показати жителям Росії, що відбувається. Вважаю, що все було зроблено правильно. Не може бути дві сторони, потрібно вибрати, кого підтримуєш. Він свій вибір зробив, бог йому суддя", – розповів Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу КраСава.

Нагадаємо, Тимощук залишився працювати в Росії, після чого УАФ позбавила запроданця усіх нагород, а також виключила з реєстру гравців національної команди.

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