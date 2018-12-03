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Ярмоленко: Я вже тиждень ночами граю в футбол – сниться, як забиваю голи

11:06 413 Читать на русском
Ярмоленко: Я вже тиждень ночами граю в футбол – сниться, як забиваю голи
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко зізнався, наскільки сильно прагне повернутись на поле.

"Настрій у мене нормальний – досить вже сумувати. Я не знаю, коли повернуся на поле, просто виконую всі рекомендації лікарів. Повернутися потрібно ще сильнішим, і я на це націлююся. Сили є. Хочу працювати, працювати і ще раз працювати.

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Перші два тижні без футболу пройшли ще якось спокійно. Голова була забита травмою, операцією і так далі. Але коли все прийшло в норму, стало складніше. Я вже тиждень ночами граю в футбол. Сниться, як забиваю голи. Прокидаюся, а на нозі цей чудовий чобіт, який завжди зі мною, – і відразу стає сумно.

Не можу дочекатися, коли мені дозволять навантажувати м'яз, який у мене зараз, як у якогось старого. Поки качаю тільки біцепси. На пляж готуюся. Втім, нехай тільки дадуть добро – ми все швидко приведемо в норму", – цитує Ярмолу видання Команда 1.

Нагадаємо, 20 жовтня українець зазнав важкої травми, через яку змушений пропустити близько шести місяців.

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Теги
Україна Україна Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія
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