Журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від дуелі між київською та олександрійською командами у матчі 9-го туру чемпіонату України.

"Динамо вилетіло з Кубка України. Хейту в бік "біло-синіх" посипалося вдосталь, ніхто не очікував, що команда зазнає поразки від Оболоні на такій стадії.

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Колективу Мірчі Луческу тепер потрібно миттєво реабілітовуватися проти Олександрії в УПЛ. Команда Руслана Ротаня пройшла в Кубку України Рух (1:0) на фарті, застосувала чималу ротацію складу. Але загалом Олександрія зараз демонструє незрозумілий футбол, нестабільно виглядає, зазнає невдач, йде без виграшів у чемпіонаті шість турів поспіль.

Олександрія може потрапити під "гарячу руку" Динамо. "Біло-сині" можуть тепер повністю зосередитись на УПЛ і будуть прагнути боротися за чемпіонство", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Олександрією відбудеться у неділю, 1 жовтня. Початок зустрічі о 19:00.

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