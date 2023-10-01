Матч Динамо – Олександрія відбудеться сьогодні, 1-го жовтня, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Динамо.

"Луческу був дуже гучним у роздягальні": журналіст прогнозує комфортну перемогу Динамо над Олександрією

Динамо має прекрасний шанс скористатись вчорашньою поразкою Шахтаря. Для киян це дуже важливо, адже після вильоту з єврокубків команда заговорила про бажання виграти чемпіонат – і це бажання цілком реально конвертувати у золото. Що і говорити, коли за очікуваними голами "біло-сині" лідирують в УПЛ, награвши на 16,56 xG при трьох пропущених турах. Нікому, крім Кривбаса, не вдалося дотягнутись хоча б до 14 xG.

Атака столичного гранда лідирує за багатьма показниками (зокрема, за дотиками у штрафному), однак несподіване фіаско з Оболонню опустило Динамо з небес на землю. Виявилось, що навіть першоліговий склад "пивоварів" здатний запресингувати "біло-синіх" настільки якісно, що у підопічних Мірчі Луческу зникне центр поля та зламається вся дистрибуція. При перекритих каналах передач на Ярмоленка й Буяльського кияни стають типовим українським середнячком.

Ці проблеми були помітні ще до фатального кубкового матчу з Оболонню. Їх помітив і Олег Дулуб з ЛНЗ – як наслідок, дебютант УПЛ забив два голи й міг забивати ще. У Ворскли теж щось проходило, а в єврокубках проти Динамо тільки так і грають. Це шанс для Олександрії.

Вболівай та роби прогнози.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.



"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Підопічні Руслана Ротаня не знають перемог в УПЛ з 14 серпня. Олександрійці не можуть виграти протягом шести турів – що й не дивно, коли при понад 3000 передач (більше тільки у Шахтаря) маєш всього 26 пасів у район штрафного. За кількістю дотиків у карному майданчику "аграрії" випереджають лишень Минай, Оболонь та Металіст 1925.

Як наслідок, колектив тримається над зоною перехідних матчів з 5 голами в активі. Проблеми можна пояснити відтоком важливих виконавців (зокрема, Лопирьонка та Бабогла), кадровими негараздами (залишилось всього два центрбеки) й затримками зарплатні. Можна ще багато чого сказати, але в очі впадає відсутність тактичної гнучкості – Руслан Ротань догматично намагається відповідати ідеям позиційного футболу, не маючи відповідного ресурсу.

Втім, конкретно в матчі проти Динамо про це слід забути. Оболонь і ЛНЗ продемонстрували майстер-клас з ефективної нейтралізації Динамо. Тисни на центрбеків та опорників, змушуй Бущана шарашити лонгболи – і все, претендент на чемпіонство стає не страшнішим за Металіст 1925. Олександрія, до речі, посеред тижня переграла харків'ян у Кубку.

Кризова Ворскла вчора довела, що завжди можна налаштуватись на один матч проти гранда. Навіть зі школярами в основі й купою ігрових проблем. Підопічні Руслана Ротаня про це теж знають – їхній поєдинок з донеччанами влітку вразив шикарним другим таймом, де були і тиск, і моменти, і голи. "Аграрії" тоді заслуговували на камбек з 0:2.

Подивимось, чи проявить тренерський штаб Олександрії сміливість і чи спрацює вона. Поговорюють, що Мірча Луческу надзвичайно злий, а Динамо вкрай заведене. Матч обіцяє бути дуже цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вівчаренко, Шапаренко – Михайленко, Логінов, Білошевський

Дискваліфіковані: –

Може не зіграти через умови оренди: Смирний (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Ванат

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Ернандес – Сігєєв – Калітвінцев, Кулаковський, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 1.39. На тріумф Олександрії дають аж 10.00, а нічию оцінили коефіцієнтом 5.00.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.83, аналогічний тотал менше – 2.09. Гол Андрія Ярмоленка помножить вашу ставку на 2.00, а Андрія Кулакова – на 3.50.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки