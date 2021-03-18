Нинішня ринкова вартість хавбека Вест Хема Андрія Ярмоленка становить 5 млн євро, повідомляє Transfermarkt.

Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема

Попередній цінник українця був на рівні 7 млн євро. Варто відзначити, що востаннє Ярмоленко досягав такої позначки ще у 2011-му, захищаючи кольори Динамо. У нинішньому сезоні АПЛ Андрій 14 разів з'являвся на полі.

Ціна на представника України у Манчестер Сіті Олександра Зінченка не змінилась – 20 млн євро.

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Динаміка ціни Ярмоленка: