Ярмоленко потерял в цене по данным Transfermarkt – в последний раз украинец столько стоил 10 лет назад
19:14 - Читати українською
Портал Transfermarkt обновил данные о представителях чемпионата Англии.
Нынешняя рыночная стоимость хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко составляет 5 млн евро, сообщает Transfermarkt.
Ярмоленко вернулся к тренировкам Вест Хэма
Предыдущий ценник украинца был на уровне 7 млн евро. Стоит отметить, что последний раз Ярмоленко достигал такой отметки еще в 2011-м, защищая цвета Динамо. В нынешнем сезоне АПЛ Андрей 14 раз появлялся на поле.
Цена на представителя Украины в Манчестер Сити Александра Зинченко не изменилась – 20 млн евро.
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Динамика цены Ярмоленко:
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