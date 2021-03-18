Нынешняя рыночная стоимость хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко составляет 5 млн евро, сообщает Transfermarkt.

Ярмоленко вернулся к тренировкам Вест Хэма

Предыдущий ценник украинца был на уровне 7 млн евро. Стоит отметить, что последний раз Ярмоленко достигал такой отметки еще в 2011-м, защищая цвета Динамо. В нынешнем сезоне АПЛ Андрей 14 раз появлялся на поле.

Цена на представителя Украины в Манчестер Сити Александра Зинченко не изменилась – 20 млн евро.

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Динамика цены Ярмоленко: