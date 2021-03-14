Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема
Андрій Шевченко та Девід Мойєс отримали хороші новини щодо українського вінгера Вест Хема.
Андрій Ярмоленко вже приступив до тренувань, інформує офіційний сайт "молотів". Щоправда, прес-служба не уточнює, займається він у загальній групі чи ще індивідуально.
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Варто зауважити, що Ярмоленко не був включений у заявку на сьогоднішній матч проти МЮ. Все ж це можна вважати позитивним сигналом для Андрія Шевченка, адже коуч "синьо-жовтих" викликав його на березневі зустрічі відбору на ЧС-2022.
Нагадаємо, українець пошкодив зв'язки коліна ще у лютому. До цього Андрій провів 21 матч за Вест Хем у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та ще віддав 4 результативні передачі.
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