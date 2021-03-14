Андрій Ярмоленко вже приступив до тренувань, інформує офіційний сайт "молотів". Щоправда, прес-служба не уточнює, займається він у загальній групі чи ще індивідуально.

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Варто зауважити, що Ярмоленко не був включений у заявку на сьогоднішній матч проти МЮ. Все ж це можна вважати позитивним сигналом для Андрія Шевченка, адже коуч "синьо-жовтих" викликав його на березневі зустрічі відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, українець пошкодив зв'язки коліна ще у лютому. До цього Андрій провів 21 матч за Вест Хем у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та ще віддав 4 результативні передачі.

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