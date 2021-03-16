Манчестер Сіті впевнено виграв першу дуель з Борусією і підійшов до матчу-відповіді великим фаворитом на чвертьфінал. Гладбаху потрібне було диво, щоб обіграти монструозних "містян" (23 перемоги у 24 матчах), або принаймні просто нав'язати їм боротьбу.

Манчестер Сіті – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Експерименти Гвардіоли

Олександр Зінченко залишився в запасі Манчестер Сіті, а замість нього зліва в обороні вийшов Канселу. Щоправда, португалець майже не грав на фланзі. У позиційних атаках він зміщувався в центр і діяв поруч з Родрі. Номінальні господарі здійснювали білд-ап за схемою 2-4. Стоунз і Діаш глибше, а Гюндоган відходив вліво і розташовувався на одній лінії з Канселу, Родрі та Вокером.

Група атаки "містян" виглядала незвично. Пеп вийшов на гру без форвардів – в центрі атаки почергово розташовувалися Сілва та де Брюйне, а ще туди постійно вбігали Фоден і Гюндоган. Виглядало це все дуже динамічно та цікаво. Сіті виманював суперника в пресинг, після чого проривався до воріт.

Бліцкриг проти німців

Манчестер Сіті на старті зустрічі тотально контролював м'яч, володіння доходило до 85%. Вривання Фодена та Гюндогана з глибини створювали обороні Гладбаха величезні проблеми, але німців рятував голкіпер.

І все ж до середини тайму "містяни" організували дві атаки, в яких Зоммер був безсилим. Де Брюйне розкішно бахнув під поперечину з лінії штрафного і відкрив рахунок. Фоден прорвався через центр і викотив на удар Гюндогану – Ілкай закріпив перевагу Сіті. Красиво! Щирі емоції задоволеного Гвардіоли:

Сонний футбол

Майбутні чемпіони Англії продовжували домінувати, періодично створюючи моменти (найефектнішим був удар КдБ зі штрафного – Зоммер витягнув з-під поперечини). Борусія освоїлася та діяла злагодженіше, однак до реальних моментів справа не доходила. Не вважати ж такими слабкі удари Емболо та Штіндля.

Наприкінці тайму пресинг "жеребців" почав давати плоди. Манчестер Сіті, здається, заколисав себе безперервними перепасовками та пропустив два гострі випади. Борусія в декілька передач пройшла від свого штрафного до чужого, а Тюрам хитнув Вокера та пробив у дальній кут – неточно. Незабаром француз виступив вже асистентом і відпасував на Емболо – знову забракло влучності.

Пів години для Зінченка

Олександр вийшов на 63-й хвилині замість Канселу та перейняв його функції, описані вище. Під час володіння українець йшов у півзахист, де допомагав розігрувати м'яч. Він, звичайно, рідше пасував вперед, ніж Жоау, і майже не загострював, але позиційну гру команди не псував.

У Зінченка 100% точності передач, але більше похвалитися нічим:

Другий тайм обійшовся без голів. У Манчестер Сіті двічі перспективно виходив на ударну позицію Марез, однак з його пострілами зразково впорався Зоммер. Ще тричі Ріяд не влучив у площину. Гол престижу за Борусію міг забити Вольф – м'яч просвистів над поперечиною.

"Містяни" вдруге обіграли Гладбах з рахунком 2:0 і спокійно вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Там суперниками Зінченка можуть стати Ліверпуль, ПСЖ, Борусія Д, Порту, Реал, Баварія (на 99%) і Челсі або Атлетіко.

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