Гол Аріса у ворота Динамо, як виявилось, залишився на совісті Андрія Ярмоленка.

Гол Джурасека у ворота Динамо став наслідком провалу Андрія Ярмоленка, повідомляє ТаТоТаке.

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Екс-хавбек Шахтаря вискочив на позиції лівого латераля на дальній стійці. Саме у цій зоні мав перебувати правий вінгер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко. Проте, 7-й номер Динамо в цей час перебував у центрі поля, поправляючи гетри.

В підсумку для киян все обійшлось позитивно: Волошин та Караваєв вивели киян вперед, а в серії пенальті Динамо виявилось влучнішим.

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