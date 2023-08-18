Динамо лише в серії пенальті здолало Аріс, врятувавши Мірчу Луческу від звільнення. Перемога у протистоянні була важливою для України, адже греки в першому поєдинку вивісили банер з написом: "Розбити нацистів "Азова".

Вирішальний гол забив Олександр Караваєв, який, здавалось, був не потрібен Луческу. А Ярмоленко, хоч і був гострий в атаці, провалився в моменті з пропущеним голом. Бущан же став героєм Динамо у екстратаймах та в серії пенальті, а після перемоги потролив фанатів Аріса. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".