Вигнанці рятують Динамо – сенсаційні герої дива Луческу прибили жалюгідних греків, катастрофа лідера і фактор Ярмоленка
17:05 - Читать на русском
"Футбол 24" обговорив напружений поєдинок кваліфікації Ліги конференцій Динамо – Аріс, в якому путівку в наступний раунд вибороли кияни.
осн. час ( 2 : 1 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
45’ Назар Волошин
Невен Джурасек 39’
Домагой Павічіч 106’
39’ Невен Джурасек
45’ Назар Волошин
106’ Домагой Павічіч
Динамо лише в серії пенальті здолало Аріс, врятувавши Мірчу Луческу від звільнення. Перемога у протистоянні була важливою для України, адже греки в першому поєдинку вивісили банер з написом: "Розбити нацистів "Азова".
Вирішальний гол забив Олександр Караваєв, який, здавалось, був не потрібен Луческу. А Ярмоленко, хоч і був гострий в атаці, провалився в моменті з пропущеним голом. Бущан же став героєм Динамо у екстратаймах та в серії пенальті, а після перемоги потролив фанатів Аріса. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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