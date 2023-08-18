Ярмоленко виноват в пропущенном голе Динамо – провал лидера киевлян попал в кадр
Гол Ариса в ворота Динамо, как оказалось, остался на совести Андрея Ярмоленко.
Гол Джурасека в ворота Динамо стал следствием провала Андрея Ярмоленко, сообщает ТаТоТаке.
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Экс-хавбек Шахтера выскочил на позиции левого латераля на дальней стойке. Именно в этой зоне должен был находиться правый вингер "бело-синих" Андрей Ярмоленко. Однако, 7-й номер Динамо в это время находился в центре поля, поправляя гетры.
В итоге для киевлян все обошлось положительно: Волошин и Караваев вывели киевлян вперед, а в серии пенальти Динамо оказалось более точным.
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