Гол Ариса в ворота Динамо, как оказалось, остался на совести Андрея Ярмоленко.

Гол Джурасека в ворота Динамо стал следствием провала Андрея Ярмоленко, сообщает ТаТоТаке.

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Экс-хавбек Шахтера выскочил на позиции левого латераля на дальней стойке. Именно в этой зоне должен был находиться правый вингер "бело-синих" Андрей Ярмоленко. Однако, 7-й номер Динамо в это время находился в центре поля, поправляя гетры.

В итоге для киевлян все обошлось положительно: Волошин и Караваев вывели киевлян вперед, а в серии пенальти Динамо оказалось более точным.

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