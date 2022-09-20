Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що відчув, коли збірну Росію не допустили до участі в жеребкуванні відбору на Євро-2024.

"Моя думка дуже проста щодо російського спорту, російського футболу, російського всього. Цю країну потрібно ізолювати від усього світу, бо це – країна-терорист.

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Щодня вона вбиває українців, вбиває наших дітей. Про жоден спорт не може йтись. Усі гравці збірної хочуть, щоб цю країну карали якомога сильніше. Ми за те, щоб їх ізолювали. Буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань, які тільки існують", – заявив Ярмоленко на пресконференції перед матчем Ліги націй проти Шотландії.

До слова, збірну Росії виключили з усіх футбольних змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні стало відомо, що загарбники не братимуть участі і на Євро-2024. Натомість білоруси – їхні поплічники – все ж були допущені до змагань.

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