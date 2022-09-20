УЄФА опублікував пресреліз щодо формату проведення жеребкування кваліфікаційного раунду наступного чемпіонату Європи. Білорусь є у списку учасників, а Росії немає.

Збірної Росії через розв'язану проти України війну у кваліфікації не буде, тому вона пропустить і фінальну частину континентальної першості, повідомляє сайт УЄФА.

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А от Білорусь все ж є серед учасників відбору, адже Союз європейських асоціацій не відсторонив її від турніру, хоч вона теж є поплічником російського тероризму. З білорусами збірну України розведуть. Також не зможуть зіграти між собою Вірменія – Азербайджан, Гібралтар – Іспанія, Косово – Боснія і Герцеговина, Косово – Сербія.

Жеребкування відбудеться у Франкфурті в неділю, 9 жовтня, о 12:00 за центральноєвропейським часом. Участь у кваліфікації візьмуть 53 команди, Німеччина ж напряму пройшла як господарка змагань.

Збірні поділять загалом на 10 груп – 7 по 5 команд і 3 по 6. Прямі путівки на чемпіонат Європи отримають перші два місця у групах.

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