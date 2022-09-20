Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что почувствовал, когда сборную Россию не допустили к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024.

"Мое мнение очень простое относительно российского спорта, российского футбола, российского всего. Эту страну нужно изолировать от всего мира, потому что это – страна-террорист.

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Каждый день она убивает украинцев, убивает наших детей. Ни об одном спорте не может идти речи. Все игроки сборной хотят, чтобы эту страну наказывали как можно сильнее. Мы за то, чтобы их изолировали. Буду радоваться, если их исключат из всех существующих соревнований", – заявил Ярмоленко на пресс- конференции перед матчем Лиги наций против Шотландии.

К слову, сборную России исключили из всех футбольных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня стало известно, что захватчики не будут участвовать и на Евро-2024. В то же время белорусы – их приспешники – все же были допущены к соревнованиям.