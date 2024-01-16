"Інтерес до Брагару був пристойним. І Динамо не було для Максима пріоритетним варіантом. Двоє людей, які були зацікавлені в тому, щоб отримати Брагару для своїх клубів, не зговорюючись один з одним, у приватних бесідах в різний проміжок часу сказали мені одну й ту ж фразу: "Максима Брагару для Динамо виборов Ярмола".

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Ярмоленко переконав Брагару перейти саме в київське Динамо. Він виграв для киян боротьбу на ринку за одного з найталановитіших молодих атакувальних футболістів України просто зараз. Повторюю – інформація від двох гравців того ж ринку.

Я не можу пригадати, коли Динамо востаннє вигравало конкуренцію за гравця, на якого був великий попит. Ярмоленко блискуче проявив себе і показав, що в недалекому майбутньому може принести Динамо чималу користь як спортивний директор", – розповів Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що трансфер Брагару офіційно ще не підтверджений. Півфіналіст молодіжного Євро приєднається до Динамо влітку, коли отримає статус вільного агента.

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