"Звісно, я вірю, що Олександр Шовковський приведе команду до чемпіонства, і водночас робитиму усе, що в моїх силах, задля цього. Найголовніше – це бути разом, бути однією командою, однією сім'єю, виконувати те, що просить головний тренер і його штаб.

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Останні ігри минулого року показали, що команда може перемагати та здобувати результат. Усе в наших руках і ногах. Потрібно добре підготуватися на зборах і у найкращих кондиціях підійти до другої частини чемпіонату.

Кожен гравець, який одягає футболку київського Динамо, має пам’ятати, що це найкраща команда в нашій країні, і виходити на ігри з єдиним настроєм – перемогти.

Я бачу величезний потенціал у наших футболістах, в команді є багато молодих хлопців. Звісно, має пройти певний час, адже це нормально, коли у молодому віці не вистачає стабільності. Усі гравці через це проходили. Думаю, ви пам’ятаєте, коли мені було 19-20 років, у мене було так само.

Потрібно перетерпіти, якісь матчі програти, щоб отримати досвід. Ми будемо робити усе, щоб Динамо стало чемпіоном цього року", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 34-річний вінгер у поточному сезоні зіграв за киян 9 матчів (4 голи і 1 асист), але через травму та операцію пропустив кілька місяців. Динамо завершило першу частину сезону на 5-му місці УПЛ, але має три гри в запасі.

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