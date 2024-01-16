"Интерес к Брагару был приличным. И Динамо не было для Максима приоритетным вариантом. Два человека, которые были заинтересованы в том, чтобы получить Брагару для своих клубов, не сговариваясь друг с другом, в частных беседах в разный промежуток времени сказали мне одну и ту же же фразу: "Максима Брагару для Динамо завоевал Ярмола".

Ярмоленко оценил шансы Динамо на чемпионство УПЛ с Шовковским: "Надо перетерпеть, какие-то матчи проиграть"

Ярмоленко убедил Брагару перейти именно в киевское Динамо. Он выиграл для киевлян борьбу на рынке за одного из самых талантливых молодых атакующих футболистов Украины прямо сейчас. Повторяю – информация от двух игроков того же рынка.

Я не могу припомнить, когда Динамо в последний раз выигрывало конкуренцию за игрока, на которого был большой спрос. Ярмоленко блестяще проявил себя и показал, что в обозримом будущем может принести Динамо немалую пользу как спортивный директор", – рассказал Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что трансфер Брагар официально еще не подтвержден. Полуфиналист молодежного Евро присоединится к Динамо летом, когда получит статус свободного агента.

"Ги Ру знали все жандармы, он следил за подопечными на дискотеках": как украинец из Динамо попал в легендарный Осер