Ярмоленко: Вест Хем повинен потрапити у першу шістку АПЛ

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від дебютного забитого голу у рамках 4-го туру АПЛ проти Норвіча.

"Це був фантастичний, дивовижний день і я дійсно щасливий. Я хочу подякувати всім тренерам, гравцям і медикам Вест Хема, які багато працювали зі мною і чекали цього дня. Було дуже важко залишатися в доброму гуморі.

Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Минуло десять місяців після травми. Весь персонал дійсно дуже допоміг мені. Не просто працюючи кожен день у тренажерному залі, але і розмовляючи зі мною та змушуючи мене зосередитися на моєму одужанні.

Ми добре провели сьогоднішній матч. Я хочу подякувати нашим уболівальникам. Сьогодні була прекрасна атмосфера і тепер нам потрібно продовжувати щоденну роботу, щоб постійно покращувати гру.

В кінці чемпіонату ми побачимо результат. Я думаю, що у нас багато хороших гравців, і ми повинні фінішувати в першій шістці", – поділився Ярмоленко у коментарі офіційному сайту Вест Хема.

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