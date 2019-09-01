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Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в первую шестерку АПЛ

14:40 43 Читати українською
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в первую шестерку АПЛ
Андрей Ярмоленко / твиттер АПЛ

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от дебютного забитого гола в рамках 4-го тура АПЛ против Норвича.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

"Это был фантастический, удивительный день и я действительно счастлив. Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и медиков Вест Хэма, которые много работали со мной и ждали этого дня. Было очень трудно оставаться в хорошем настроении.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Прошло десять месяцев после травмы. Весь персонал действительно очень помог мне. Не просто работая каждый день в тренажерном зале, но и разговаривая со мной и заставляя меня сосредоточиться на моем выздоровлении.

Мы хорошо провели сегодняшний матч. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была прекрасная атмосфера и теперь нам нужно продолжать ежедневную работу, чтобы постоянно улучшать игру.

В конце чемпионата мы увидим результат. Я думаю, что у нас много хороших игроков, и мы должны финишировать в первой шестерке", – поделился Ярмоленко в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

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Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Норвич Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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