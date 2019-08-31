Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Вест Хем переграв Норвіч завдяки голу Ярмоленка у матчі 4 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Норвіч.

Вест Хем з Ярмоленком у складі переграв Норвіч. Рахунок у матчі відкрив Аллє на 24-ій хвилині з передачі Масуаку. В другому таймі "молотки" подвоїли перевагу, голом відзначився Яромленко.

Вест Хем здобув другу поспіль перемогу – Ярмоленко забив блискучий гол і став одним з найкращих у матчі АПЛ

Таким чином, Вест Хем набрав 7 очок та піднявся на 7 місце, Норвіч з 3 пунктами залишився на передостанньому місці.