Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Англія — 18:57 1153
-
Манчестер Сіті з Зінченком знищив Брайтон, Челсі втратив перемогу над Шеффілд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчі суботи
-
Вест Хем здобув другу поспіль перемогу – Ярмоленко забив блискучий гол і став одним з найкращих у матчі АПЛАнглія — 18:54 6218
-
Баварія познущалася над Майнцом, Шальке здобув першу перемогу в сезоні: 3-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 18:32 189
-
Ярмоленко відзначився дебютним голом в сезоні у матчі проти НорвічаАнглія — 18:25 5638
-
Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"Овертайм — 16:30 1668