Український легіонер "молотків" Андрій Ярмоленко отримає ігровий час у кубковому матчі. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Як відомо, сьогодні, 5 лютого, відбудеться 1/16 фіналу Кубка Англії. В одному з матчів Вест Хем зіграє з представником шостого англійського дивізіону – Кіддермінстером.

Ярмоленко отримав проблеми з англійським законодавством через діяльність в Україні

До стартового складу вперше у цьому році потрапив український півзахисник Андрій Ярмоленко. Українець у 2022-му вже виходив у кубковому матчі проти Лідса, однак провів на полі лише одну хвилину. Ярмоленко, вочевидь, закриє позицію у центрі нападу, адже також у складі опинився основний правий вінгер "молотів" Джаррод Боуен. Зрештою, Девід Мойєс далеко не вперше випускає українця на вістрі атаки.

Телетрансляція поєдинку відбудеться на "Setanta+", початок зустрічі о 14:30 за київським часом.

Стартові склади

Кіддермінстер:

Вест Хем:

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду