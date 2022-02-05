Украинский легионер "молотков" Андрей Ярмоленко получит игровое время в кубковом матче. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Как известно, сегодня, 5 февраля, состоится 1/16 финала Кубка Англии. В одном из матчей Вест Хэм сыграет с представителем шестого английского дивизиона – Киддерминстером.

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В стартовый состав впервые в этом году попал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Украинец в 2022-м уже выходил в кубковом матче против Лидса, однако провел на поле всего одну минуту. Ярмоленко, по всей видимости, закроет позицию в центре нападения, ведь также в составе оказался основной правый вингер "молотов" Джаррод Боуэн. В конце концов Дэвид Мойес далеко не впервые выпускает украинца на острие атаки.

Телетрансляция поединка состоится на "Setanta+", начало встречи в 14:30 по киевскому времени.

Стартовые составы

Киддерминстер:

Вест Хем:

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