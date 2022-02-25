"На даний момент Ярмоленко не в дуже гарному стані. Ми дали йому кілька вихідних. Ми зробимо все можливе, аби допомогти йому.

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Це дуже важкий час для нього та його сім’ї. Я розмовляв з ним вчора – він був стурбований. Можете собі уявити. Ми просто сподіваємося, що його родина буде в безпеці", – заявив Давід Мойєс не прес-конференції перед матчем проти Вулверхемптона в АПЛ.

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