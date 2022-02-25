"Ярмоленко обеспокоен, мы дали ему пару дней выходных", – Мойес оценил состояние украинца на фоне российской агрессии
17:30 - Читати українською
Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на украинца в ближайшем матче АПЛ.
"На данный момент Ярмоленко не в очень хорошем состоянии. Мы дали ему несколько выходных. Мы сделаем всё возможное, чтобы ему помочь.
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Это очень тяжелое время для него и его семьи. Я разговаривал с ним вчера – он был расстроен. Можете себе представить. Мы просто надеемся, что его семья будет в безопасности", – заявил Давид Мойес на пресс-конференции перед матчем против Вулверхэмптона в АПЛ.
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